Beşiktaş'ın ocak ayındaki zorlu fikstürü

Başkanlık seçimine odaklanan Beşiktaş'ı ocak ayında zorlu bir fikstür bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın ocak ayındaki zorlu fikstürü
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26 Aralık 2024 10:33
Siyah-beyazlılar, seçimin ardından zorlu bir takvimin içerisine girecek.

Ocak ayında Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, ocak ayında Avrupa'daki grup maçlarını tamamlayacak.

22 Ocak tarihinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 30 Ocak'ta ise Twente ile kozlarını paylaşacak.

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