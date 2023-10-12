Yeni sezona iyi bir başlangıç yapsa da devamını getiremeyerek kaosa sürüklenen Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar ayakta kalan tek isim oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı, Başkan Ahmet Nur Çebi olağanüstü kongre kararı aldı ancak Aboubakar şartlar ne olursa olsun hız kesmedi, gollerini atmaya devam etti.
Kamerunlu santrfor birbirinden estetik ve kritik golleriyle Kartal'ı adeta tek başına taşıdı. Geçen sezon ara transfer döneminde Wout Weghorst'un yerine Al Nassr'dan kadroya dahil edilen Aboubakar geldikten sonra 32 resmi maçta 24 gol, 5 asiste imza attı. 2022-23 sezonunun ikinci yarısında 16 karşılaşmaya çıkan Aboubakar 13 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 16 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti, Kartal'ı ayakta tutan en büyük faktör olarak kalitesini gösterdi.
Kamerun Milli Takımı kampından 18 Ekim Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vincent Aboubakar, Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide de Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak.
Yıldız futbolcu geçen sezon Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 3-1 yendikleri son derbide çok şık bir gol kaydederek skoru belirlemişti. Bu arada Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kamerunlu forvetin daha önce sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 derbi de Dolmabahçe'de oynanmıştı.
ICARDI 30 GOL ATTI
Vincent Aboubakar son 32 resmi maçta 24 gol, 5 asiste imza atsa da, aynı dönemler göz önünde tutulduğunda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gerisinde kaldı. Icardi, sarı-kırmızılı formayla üç farklı kulvarda sahaya çıktığı son 31 resmi karşılaşmada rakip fileleri tam 30 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Kamerunlu santrfor birbirinden estetik ve kritik golleriyle Kartal'ı adeta tek başına taşıdı. Geçen sezon ara transfer döneminde Wout Weghorst'un yerine Al Nassr'dan kadroya dahil edilen Aboubakar geldikten sonra 32 resmi maçta 24 gol, 5 asiste imza attı. 2022-23 sezonunun ikinci yarısında 16 karşılaşmaya çıkan Aboubakar 13 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli futbolcu bu sezon ise 16 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti, Kartal'ı ayakta tutan en büyük faktör olarak kalitesini gösterdi.
Kamerun Milli Takımı kampından 18 Ekim Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi beklenen Vincent Aboubakar, Galatasaray ile 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide de Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak.
Yıldız futbolcu geçen sezon Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 3-1 yendikleri son derbide çok şık bir gol kaydederek skoru belirlemişti. Bu arada Aboubakar ilk kez Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kamerunlu forvetin daha önce sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 derbi de Dolmabahçe'de oynanmıştı.
ICARDI 30 GOL ATTI
Vincent Aboubakar son 32 resmi maçta 24 gol, 5 asiste imza atsa da, aynı dönemler göz önünde tutulduğunda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gerisinde kaldı. Icardi, sarı-kırmızılı formayla üç farklı kulvarda sahaya çıktığı son 31 resmi karşılaşmada rakip fileleri tam 30 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.