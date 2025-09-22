Beşiktaş'ın kiralık yolcuları ilk sınavlarına çıktı!

Beşiktaş'tan kiralık ayrılan iki oyuncu sahada farklı roller üstlendi.



JOAO MARIO



Beşiktaş'tan AEK'ya kiralanan Joao Mario, Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan Larissa maçında 13 dakika süre aldı.

Portekizli oyuncu kısa sürede 13 kez topla buluştu, %100 pas isabetiyle oynadı. Ancak yaptığı 1 orta isabetsiz olurken, girdiği ikili mücadelede de rakibine üstünlük sağlayamadı.Bir diğer kiralık oyuncu Amir Hadziahmetovic ise İngiltere Championship'te Hull City formasıyla Southampton karşısında 62 dakika sahada kaldı.Bosna-Hersekli orta saha, 40 kez topla buluşurken pas isabet oranı %71'de kaldı. 6 uzun pas denemesinin tamamı başarısız olan Hadziahmetovic, savunmada ise 3 uzaklaştırma ve 3 top kapma ile takımına katkı yaptı.Orta sahada girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kazanan oyuncu, hava toplarında da 1'de 1 yaptı.