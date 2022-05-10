Beşiktaş'ın gündemindeki oyuncu için açıklama!

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen İngiltere Championship ekiplerinden Millwall forması giyen Jed Wallace'ın geleceği hakkında açıklama geldi.



İngiltere Championship'de maçların tamamlanmasının ardından Wallace'ın transferi hakkında konuşan Millwall Teknik Direktörü Gary Rowett, "Jed Wallace, Millwall forması ile son maçına çıkmış olabilir. Bu sezon gösterdiği performansla ona gösterilen ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Jed, Championship için mükemmel bir oyuncu ancak onun daha üst seviyelerde de fark yaratabileceğine inanıyorum. Yazın önünde birçok seçenek olacaktır, karar onun." ifadelerini kullandı.



Jed Wallace'ın yeri doldurulması güç bir oyuncu olduğunu söyleyen Rowett, "Onun bu kulübü çok sevdiğini biliyorum. Benim için her zaman mükemmel bir öğrenci oldu. Takımda kalırsa çok mutlu olurum ancak giderse de yerini doldurmak bizi zorlayacak. Jed, şu anda Premier Lig seviyesinde oynuyor ve böyle bir oyuncunun sözleşmesi bitiyorsa tonla talibi çıkacaktır." dedi.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Jed Wallace ile Beşiktaş'ın dışında Burnley, Leeds United, West Brom ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtildi.



Jed Wallace, bu sezon Millwall formasıyla çıktığı 39 maçta 6 gol 12 asistlik performans gösterdi.





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