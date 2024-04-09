Beşiktaş'ın forvet hattı sınıfta kaldı!

Beşiktaş hücumda son yılların en kısır sezonlarından birini yaşıyor.
Siyah-beyazlı takım 31. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de sadece 41 gol attı. Kartal'ın müsabaka başına gol rakamı 1,32 oldu. Buna karşılık Fenerbahçe 31 maçta rakip ağları tam 83 kez havalandırdı. Lider Galatasaray ise 69 gol kaydetti.
FORVETLER SINIFTA KALDI
Beşiktaşlı forvetler geride kalan dönemde toplam 20 gol, 9 asist üretebildi. Sezonun ikinci yarısında düzenli oynamaya başlayan Semih Kılıçsoy 18 lig maçında 9 gol, 2 asiste imza attı. Cenk Tosun 28 karşılaşmada 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Aboubakar 18 maçta 4 gol ve 1 asist, Muleka ise 25 maçta 2 gol kaydetti.
Özellikle Cenk, Aboubakar ve Muleka'nın toplamda sadece 11 gol atabilmesi Beşiktaş'ın bu sezonki başarısızlığında önemli rol oynadı. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy sezonun ikinci yarısında düzenli oynamaya başlasa da neredeyse bu üç ismin toplamı kadar gol attı.
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko 30 maçta 19 gol, 5 asiste imza atarak alkışları topladı. Galatasaraylı Mauro Icardi ise 27 maçta 18 gol atarken 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
Siyah-beyazlı takım 31. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de sadece 41 gol attı. Kartal'ın müsabaka başına gol rakamı 1,32 oldu. Buna karşılık Fenerbahçe 31 maçta rakip ağları tam 83 kez havalandırdı. Lider Galatasaray ise 69 gol kaydetti.
FORVETLER SINIFTA KALDI
Beşiktaşlı forvetler geride kalan dönemde toplam 20 gol, 9 asist üretebildi. Sezonun ikinci yarısında düzenli oynamaya başlayan Semih Kılıçsoy 18 lig maçında 9 gol, 2 asiste imza attı. Cenk Tosun 28 karşılaşmada 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Aboubakar 18 maçta 4 gol ve 1 asist, Muleka ise 25 maçta 2 gol kaydetti.
Özellikle Cenk, Aboubakar ve Muleka'nın toplamda sadece 11 gol atabilmesi Beşiktaş'ın bu sezonki başarısızlığında önemli rol oynadı. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy sezonun ikinci yarısında düzenli oynamaya başlasa da neredeyse bu üç ismin toplamı kadar gol attı.
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko 30 maçta 19 gol, 5 asiste imza atarak alkışları topladı. Galatasaraylı Mauro Icardi ise 27 maçta 18 gol atarken 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
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