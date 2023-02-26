Beşiktaş'ın Fabio Borini planı

Ara transfer döneminde kadrosuna Fabio Borini'yi katmak için büyük uğraş veren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le rakamda anlaşamamıştı. Siyah-beyazlılar İtalyan yıldızdan vazgeçmedi ve yeni transfer planını belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Fabio Borini planı
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26 Şubat 2023 15:26
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Borini ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SEZON SONUNA KALDI

Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi sezon sonuna kaldı.

Karagümrük'e 1.5 milyon euro vermeyi kabul etmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncuyu gelecek sezon bedava almaya karar verdi.

Karagümrük'ün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki İtalyan golcüye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında imza parasıyla beraber 4 milyon euro ödenecek. 

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