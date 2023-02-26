Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.



Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Borini ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



SEZON SONUNA KALDI



Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi sezon sonuna kaldı.



Karagümrük'e 1.5 milyon euro vermeyi kabul etmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncuyu gelecek sezon bedava almaya karar verdi.



Karagümrük'ün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki İtalyan golcüye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında imza parasıyla beraber 4 milyon euro ödenecek.



