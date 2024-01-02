Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Nasır ve Karadeniz, Başkan Arat'ı ziyaret etti

Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, Kulüp Başkanı Hasan Arat'a ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Nasır ve Karadeniz, Başkan Arat'ı ziyaret etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 15:25
Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, Kulüp Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Arat, Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz'i Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında ağırladı. Yöneticilerden Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç da buluşmada yer aldı.

Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz, seçimleri kazanan Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery