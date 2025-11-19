Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan defnedildi

Beşiktaş Kulübünün dün hayatını kaybeden eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Levent Erdoğan için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı eski futbolcular, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinin yanı sıra Levent Erdoğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
Levent Erdoğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Levent Erdoğan için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı eski futbolcular, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinin yanı sıra Levent Erdoğan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
Levent Erdoğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.