Beşiktaş'ın B planı; Falaye Sacko

Yeni sezon için sağ bek bölgesini Valentin Rosier ile doldurmak isteyen Beşiktaş, olumsuz senaryo ihtimaline karşılık B planını hazırladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın B planı; Falaye Sacko
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25 Haziran 2021 16:13
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yeni sezon için sağ bek alternatifini buldu.

Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, B planını belirledi.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.

Vitoria Guimaraes'in 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Mailili sağ beki bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Geride kalan sezon Vitoria Guiamres'te 30 maça çıkan Falaye Sacko, 1 asist yaptı.




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