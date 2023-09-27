Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında penaltı beklediği pozisyon!

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında bir pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında penaltı beklediği pozisyon!
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27 Eylül 2023 20:42
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, 30. dakikada Vincent Aboubakar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Siyah-beyazlı futbolcular karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.

Bir süre VAR'la da konuşan Ümit Öztürk, pozisyon için devam kararında kaldı.



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