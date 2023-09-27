Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında penaltı beklediği pozisyon!

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, 30. dakikada Vincent Aboubakar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Siyah-beyazlı futbolcular karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.
Bir süre VAR'la da konuşan Ümit Öztürk, pozisyon için devam kararında kaldı.
Siyah-beyazlılar, 30. dakikada Vincent Aboubakar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Siyah-beyazlı futbolcular karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.
Bir süre VAR'la da konuşan Ümit Öztürk, pozisyon için devam kararında kaldı.