Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hatayspor, 20. dakikada Abdulkadir Parmak ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Ciro Immobile'nin 36. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 berabere gitti.
Beşiktaş, Immobile'nin 52. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, 53. dakikada durumu 3-1'e getirdi. Beşiktaş, 59. dakikada yine Ciro Immobile ile 4-1'i buldu. Ev sahibi Beşiktaş, 78. dakikada Keny Arroyo'nun golüyle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta üç gol atan Ciro Immobile, siyah-beyazlılarda ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Keny Arroyo ise ligde ilk kez fileleri havalandırdı.
HATAYSPOR VEDA ETTİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde üç maç sonra kazandı ve 52 puana yükseldi. Hatayspor ise üst üste beşinci mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı. Hatayspor, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.
GELECEK HAFTA DERBİ
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.
SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.
Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.
BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.
Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.
Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.
11 MAÇ SONRA YEDEK
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.
BOBO DA TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi.
Siyah-beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı.
Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, karşılaşmanın 13. dakikasında gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in ceza sahası yayından yerden yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü.
BU KEZ HATAY DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da direğe takıldı. 19. dakikada Görkem'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Boutabba, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ
Hatayspor, 20. dakikada Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta orta alandan sağ kanada gönderilen uzun topu kontrol eden Bilal Boutobba, meşin yuvarlağı son çizgiye kadar taşıdı ve penaltı noktasına yerden bir pas çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın tek vuruşunda top ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş, mücadelenin 35. dakikasında penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasına gösterdi.
IMMOBILE EŞİTLİK
Beşiktaş'ta kazanılan penaltıyı 36. dakikada Ciro Immobile kullandı. Immobile, kaleci Bekaj'ın sağına yerden yaptığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İLK YARIDA EŞİTLİK ÇIKTI
Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
VAR UYARISI VE PENALTI KARARI
Karşılaşmanın 49. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Immobile topu kontrol etti. Sonrasında Immobile, Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet'in topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Kayatepe, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
IMMOBILE'DEN İKİNCİ GOL!
Beşiktaş'ta penaltıda topun başına bir kez daha Ciro Immobile geçti. İtalyan futbolcu, 52. dakikada kullandığı penaltıda da hata yapmadı ve takımını 2-1 öne taşıdı.
BEŞİKTAŞ'TAN HEMEN GOL!
Beşiktaş, Immobile'nin ikinci golünden bir dakika sonra, 53. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakika Hatayspor savunması kendi yarı alanında paslaşırken orta alanın solunda topu kazanan Emrecan Terzi bekletmeden ceza yayının gerisindeki Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak içiyle vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş durumu 3-1'e taşıdı.
IMMOBILE İLKİ YAŞADI
Beşiktaş'ta Hatayspor maçının adamı Ciro Immobile oldu. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 59. dakikasında kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bu dakika Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Ciro Immobile, penaltı noktasında sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş durumu 4-1 yaptı.
KENY ARROYO'DAN LİGDE İLK GOL!
Beşiktaş, Hatayspor karşısında 78. dakikada beşinci golü buldu. Joao Mario, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını aktardı. Rafa Silva, topu ceza sahasının soluna kadar sürüp penaltı noktasının sağına yerden çevirdi. Arroyo'nun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in ceza sahası dışında sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta, top uzak direk dibinden dışarı çıktı.
13. dakika Hatayspor savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson Fernandes'in ceza yayının içinden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in savunma arasına attığı ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba, pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir Parmak'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
36. dakikada siyah-beyazlılar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.
49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.
78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.
Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk. 80 Tayyip Talha Sanuç), Emrecan Terzi (Dk. 75 Onur Bulut), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 75 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 61 Joao Mario), Immobile (Dk. 75 Arroyo)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 81 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 66 Cemali Sertel), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 65 Bamgboye), Joelson Fernandes (Dk. 66 Okoronkwo), Strandberg
Goller: Dk. 20 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 ve 52 (Penaltıdan), 59 Immobile, Dk. 53 Rafa Silva, Dk. 78 Arroyo (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 38 Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor)
Hatayspor, 20. dakikada Abdulkadir Parmak ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Ciro Immobile'nin 36. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 berabere gitti.
Beşiktaş, Immobile'nin 52. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, 53. dakikada durumu 3-1'e getirdi. Beşiktaş, 59. dakikada yine Ciro Immobile ile 4-1'i buldu. Ev sahibi Beşiktaş, 78. dakikada Keny Arroyo'nun golüyle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ta üç gol atan Ciro Immobile, siyah-beyazlılarda ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Keny Arroyo ise ligde ilk kez fileleri havalandırdı.
HATAYSPOR VEDA ETTİ
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde üç maç sonra kazandı ve 52 puana yükseldi. Hatayspor ise üst üste beşinci mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı. Hatayspor, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.
GELECEK HAFTA DERBİ
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.
SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.
Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.
BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.
Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.
Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.
11 MAÇ SONRA YEDEK
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.
BOBO DA TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi.
Siyah-beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı.
Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, karşılaşmanın 13. dakikasında gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in ceza sahası yayından yerden yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü.
BU KEZ HATAY DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da direğe takıldı. 19. dakikada Görkem'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Boutabba, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ
Hatayspor, 20. dakikada Beşiktaş karşısında öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta orta alandan sağ kanada gönderilen uzun topu kontrol eden Bilal Boutobba, meşin yuvarlağı son çizgiye kadar taşıdı ve penaltı noktasına yerden bir pas çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın tek vuruşunda top ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Beşiktaş, mücadelenin 35. dakikasında penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahasına giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasına gösterdi.
IMMOBILE EŞİTLİK
Beşiktaş'ta kazanılan penaltıyı 36. dakikada Ciro Immobile kullandı. Immobile, kaleci Bekaj'ın sağına yerden yaptığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İLK YARIDA EŞİTLİK ÇIKTI
Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
VAR UYARISI VE PENALTI KARARI
Karşılaşmanın 49. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Immobile topu kontrol etti. Sonrasında Immobile, Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet'in topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Kayatepe, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
IMMOBILE'DEN İKİNCİ GOL!
Beşiktaş'ta penaltıda topun başına bir kez daha Ciro Immobile geçti. İtalyan futbolcu, 52. dakikada kullandığı penaltıda da hata yapmadı ve takımını 2-1 öne taşıdı.
BEŞİKTAŞ'TAN HEMEN GOL!
Beşiktaş, Immobile'nin ikinci golünden bir dakika sonra, 53. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakika Hatayspor savunması kendi yarı alanında paslaşırken orta alanın solunda topu kazanan Emrecan Terzi bekletmeden ceza yayının gerisindeki Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak içiyle vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş durumu 3-1'e taşıdı.
IMMOBILE İLKİ YAŞADI
Beşiktaş'ta Hatayspor maçının adamı Ciro Immobile oldu. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 59. dakikasında kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bu dakika Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Ciro Immobile, penaltı noktasında sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş durumu 4-1 yaptı.
KENY ARROYO'DAN LİGDE İLK GOL!
Beşiktaş, Hatayspor karşısında 78. dakikada beşinci golü buldu. Joao Mario, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını aktardı. Rafa Silva, topu ceza sahasının soluna kadar sürüp penaltı noktasının sağına yerden çevirdi. Arroyo'nun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in ceza sahası dışında sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta, top uzak direk dibinden dışarı çıktı.
13. dakika Hatayspor savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson Fernandes'in ceza yayının içinden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in savunma arasına attığı ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba, pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir Parmak'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
36. dakikada siyah-beyazlılar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada savunma arkasına sarkan Strandberg'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.
49. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında Immobile topu göğsünde kontrol etmek isterken savunmada Kamil Ahmet Çörekçi araya girdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
52. dakikada kullanılan penaltı atışında Immobile, topu kalecinin soluna atarak ağları havalandırdı: 2-1.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emrecan Terzi'nin pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
59. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın yerden ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde ayak içiyle dokunan Immobile, kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 4-1.
78. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Joao Mario'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını sağ çaprazdaki Arroyo'ya çıkardı. Oyuncunun sol ayak içiyle penaltı noktasının yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 5-1.
Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Dk. 80 Tayyip Talha Sanuç), Emrecan Terzi (Dk. 75 Onur Bulut), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 75 Semih Kılıçsoy), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 61 Joao Mario), Immobile (Dk. 75 Arroyo)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 81 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 66 Cemali Sertel), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 81 Recep Burak Yılmaz), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 65 Bamgboye), Joelson Fernandes (Dk. 66 Okoronkwo), Strandberg
Goller: Dk. 20 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 ve 52 (Penaltıdan), 59 Immobile, Dk. 53 Rafa Silva, Dk. 78 Arroyo (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 38 Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor)