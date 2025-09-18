18 Eylül
Beşiktaş ile Göztepe 59. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, cuma günü Göztepe ile 59. kez karşılaşacak.

calendar 18 Eylül 2025 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Göztepe 59. randevuda!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cuma günü Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.


- İzmir'de 30'uncu maç

İki takım, cuma günü yapacakları karşılaşmayla İzmir'deki lig maçlarında 30. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'de 10 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 39, Göztepe ise 28 gol kaydetti.

- Beşiktaş, İzmir'deki son 10 maçta 6 galibiyet elde etti

İki takım arasında İzmir'de oynanan son 10 maçta Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi.

Taraflar arasında Süper Lig'de oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe ise fileleri 11 kez havalandırdı.

- Farklı skorlar

Takımlar arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı

Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 58 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

