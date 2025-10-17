17 Ekim
Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 95. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 95. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 95. randevuda
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 95. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 54 galibiyetine, kırmızı-siyahlılar 9 kez kazanarak yanıt verdi.

Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş, 153 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 64 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

- Beşiktaş, son 10 maçta 6 galibiyet aldı

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 lig maçında 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Ligde rakibini söz konusu müsabakalarda 6 kez yenen Beşiktaş, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise rakibine mağlup oldu.

- Beşiktaş evinde 2 kez kaybetti

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğü, ev sahibi olduğu müsabakalarda da ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takım, sahasında yaptığı 47 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece 2 kez yenildi. Taraflar, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla aldı. Ankara temsilcisi, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 1-0 yenerek ikinci kez sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 26 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Öte yandan Beşiktaş, ayrıca Tüpraş Stadı'nın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile iç sahadaki bir mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

