Beşiktaş için sürpriz: Arthur Cabral

Rafa Silva'yı kadrosuna katan ve Angel Di Maria ile pazarlık halinde olduğunu açıklayan Beşiktaş, bir başka Benficalı Arthur Cabral için de devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş için sürpriz: Arthur Cabral
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29 Haziran 2024 12:01
Son güncelleme 29 Haziran 2024 12:06
Beşiktaş, Rafa Silva ve Angel Di Maria'dan sonra bir başka Benficalı için daha harekete geçti.

Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'nın Brezilyalı forveti Arthur Cabral için harekete geçti. Cabral'in Beşiktaş'ın forvet listesinde üst sıralarda yer aldığı ve anlaşma şartları için Benfica ile harekete geçtiği belirtildi.

Haberin detayında, Arthur Cabral transferi için Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışta olduğu kaydedildi.

BENFICA, 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Benfica'nın 2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcü, geçen yıl Portekiz ekibi için çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 3 asist yaptı.

Cabral, kariyerinde daha önce Palmeiras, Basel ve Fiorentina formaları giymişti. 




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