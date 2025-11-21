21 Kasım
Beşiktaş için Morita açıklaması!

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, Beşiktaş ile adı geçen Hidemasa Morita ile ilgili konuştu.

calendar 21 Kasım 2025 16:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, kupada Marihense ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ NORMAL"

Borges, sözleşmesi sezon sonunda biten ve Beşiktaş ile adı geçen Hidemasa Morita ile ilgili gelen sorunun ardından, "Beşiktaş'ın Morita ile ilgilenmesi normal. Bu çok doğal, Morita harika bir oyuncu." dedi.

"BİZE ÇOK YARDIMCI OLACAK"

Sözlerine devam eden Borges, "Sözleşmesi sona ermek üzere ve birçok kişinin onun hakkında konuşması çok doğal. Bu, bir oyuncunun yaşayabileceği ve nasıl başa çıkması gerektiğini bilmesi gereken bir durum. Beni hiç etkilemiyor. Morita'yı her gün izliyorum. Gelişimi ve fiziksel durumu giderek iyileşiyor. Günlük hayatında mutlu olduğunu görüyorum. Buraya geldiğim ilk günden bu yana takdir ettiğim bir oyuncu. Sezon sonuna kadar bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Beklentim ve umudum bu yönde. Sezonun geri kalanında çok iyi bir performans göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.


Sporting forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan 30 yaşındaki Morita, 1 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
