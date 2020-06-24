Beşiktaş için atılan güncel SMS sayısı ve toplanan rakam

Beşiktaş'ta 'Bırakmam Seni' kampanyasında katılım sayısı 240 bini aşarken, toplam gelir de 10 milyon TL'nin üzerine çıktı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş için atılan güncel SMS sayısı ve toplanan rakam
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24 Haziran 2020 09:11
Beşiktaş Yönetimi'nin kulübe maddi destek oluşturması için başlattığı, 'Bırakmam Seni' kampanyasında katılım sayısı 240 bini aşarken, toplam gelirin de 10 Milyon TL'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

'Bırakmam' yazıp 1903'e mesaj göndererek 20 TL karşılığında yapılan bağış, ek olarak farklı kanallar ve miktarlar üzerinden de yapılabiliyor. Konuyla ilgili olarak bilgiler, Beşiktaş'ın kampanyayla ilgili resmi internet sitesinde yer alıyor.

MASKELER SATIŞA SUNULDU

Beşiktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kulüp logolu maske satışına da başladı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Yetişkin ve çocuk ebatlarıyla 10 farklı modele sahip Beşiktaş JK maskeleri, lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası'nın internet alışveriş platformunda 24.99 TL'den satışa sunuldu. Beşiktaş JK maskeleri, tüm Kartal Yuvası mağazalarında satışta" denildi.



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