Beşiktaş için 6 puanlık maç: Lyon

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı iki maçta istatistiklerde üstün olsa da skorda bekleneni veremedi ve henüz puanla tanışamadı. Kara Kartal için Lyon maçı büyük önem taşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş için 6 puanlık maç: Lyon
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05 Ekim 2024 12:42
Son güncelleme 05 Ekim 2024 12:51

Yaptığı transferlerle herkesin beğenisini kazanan, Süper Kupa Finali'nde ezeli rakibini farklı yenen ve Süper Lig'e en iyi başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş, bu balans ayarını UEFA Avrupa Ligi için ayarlayamıyor.

Oynadığı iki karşılaşmada maç veri tablosu iyi bir görüntü oluştursa da, gol sesi olarak yankı yapmıyor. Özellikle Eintracht Frankfurt maç istatistiklerinde Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü bulunmasına rağmen, Ajax karşısında olduğu gibi mağlubiyet yaşadı.

E. FRANKFURT MAÇI

İstatistiklerde Beşiktaş'ın üstünlüğü olmasına rağmen Kartal oyununu skora yansıtamadı. Skorun böyle olmasındaki en büyük faktör hiç kuşkusuz Eintracht Frankfurt file bekçisi Santos'un kalesinde devleşmesi idi. 

6 PUANLIK OYUN OLACAK

Beşiktaş, Avrupa'da karşılaşacağı 2 dev maçı atlattı. 24 Ekim Perşembe günü ise karşılaşacağı Olympique Lyon maçı çok daha büyük önem kazandı. Avrupa'da 2/2 yapan Lyon, Beşiktaş için 6 puanlık maç olacak.

HALA BİR UMUT VAR

Beşiktaş tur umutları için Lyon deplasmanından puan almak zorunda. Mağlubiyette ise yine de umut var. Çünkü Beşiktaş grubun en dişli takımlarını geride bırakmış olacak. Ayrıca yeni format 3 puanlık sistemde ümitlerin hep sıcak kalmasına imkân tanıyor.

ŞANSSIZLIĞINI KIRAMADI

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekibine ikinci kez rakip olan Giovanni Van Bronckhorst, sahadan bir kez daha mağlup ayrıldı

AVRUPA LİGİ'NDE 46. YENİLGİ

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 125. kez boy gösteren Kara Kartal, 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gol gördü. Diğer yandan, Kartal'ın, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler iç sahada yaşadığı en uzun mağlubiyet serisi yedi maça çıktı. Siyah-beyazlılar, İnönü'de oynadığı son 12 Avrupa kupaları maçında 11 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yendi.

AVRUPA'DA PUANLA TANIŞAMADI!

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarında 105. mağlubiyetini yaşadı. Geçen hafta da Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar henüz puanla tanışamadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkan Kartal, 105. mağlubiyetini yaşadı. Avrupa'da 92 galibiyet, 49 da beraberliği olan siyah-beyazlılar, rakip ağları 329 kez sarsarken, filelerinde 376 gole engel olamadı.



 
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