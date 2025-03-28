Beşiktaş iç sahada bambaşka!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi iç sahadaki başarılı grafiğine güveniyor. Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de çıktığı büyük maçlarda etkili bir görüntü çizdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da 2-1 yenerek derbilerde fire vermeyen Kartal, şimdi Galatasaray'ı da mağlup etmek istiyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de evinde başarılı sonuçlara imza attı. Siyah-beyazlı ekip; Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, turnuvanın favorisi olan İspanya La Liga temsilcisi Athletic Bilbao'yu da 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.
13 MAÇTA 8 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 13 iç saha maçına çıktı. Kara Kartal evinde oynadığı 13 lig maçında 8 galibiyet alırken 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 22 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da 2-1 yenerek derbilerde fire vermeyen Kartal, şimdi Galatasaray'ı da mağlup etmek istiyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de evinde başarılı sonuçlara imza attı. Siyah-beyazlı ekip; Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, turnuvanın favorisi olan İspanya La Liga temsilcisi Athletic Bilbao'yu da 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.
13 MAÇTA 8 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 13 iç saha maçına çıktı. Kara Kartal evinde oynadığı 13 lig maçında 8 galibiyet alırken 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 22 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.