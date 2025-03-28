Beşiktaş iç sahada bambaşka!

Beşiktaş, derbide bu sezonki iç saha formunu devam ettirmek istiyor. Kendi sahasında bu sezon büyük maçları kazanan Siyah-Beyazlılar, seriyi ettirmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş iç sahada bambaşka!
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28 Mart 2025 08:13
Son güncelleme 28 Mart 2025 08:18
Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi iç sahadaki başarılı grafiğine güveniyor. Siyah-beyazlılar bu sezon Dolmabahçe'de çıktığı büyük maçlarda etkili bir görüntü çizdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da 2-1 yenerek derbilerde fire vermeyen Kartal, şimdi Galatasaray'ı da mağlup etmek istiyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de evinde başarılı sonuçlara imza attı. Siyah-beyazlı ekip; Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, turnuvanın favorisi olan İspanya La Liga temsilcisi Athletic Bilbao'yu da 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.

13 MAÇTA 8 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 13 iç saha maçına çıktı. Kara Kartal evinde oynadığı 13 lig maçında 8 galibiyet alırken 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 22 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

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