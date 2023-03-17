Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükseldi!

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu 31-23 yendi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Spor Toto 16-15 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve arka arkaya ataklarla rakibini sıkıştıran Beşiktaş Yurtbay Seramik, sahadan 31-23 önde ayrıldı.
Son finalist Beşiktaş Yurtbay Seramik, cumartesi günü oynanacak final maçında Beykoz Belediyespor ile 19.30'da karşılaşacak.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Spor Toto 16-15 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve arka arkaya ataklarla rakibini sıkıştıran Beşiktaş Yurtbay Seramik, sahadan 31-23 önde ayrıldı.
Son finalist Beşiktaş Yurtbay Seramik, cumartesi günü oynanacak final maçında Beykoz Belediyespor ile 19.30'da karşılaşacak.
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