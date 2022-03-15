Beşiktaş-Hatayspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, 19 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, 16 Mart saat 11.00'de satışa sunulacak.- Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden kart başvurusu yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini yarın (16 Mart) saat 11.00 ile 17 Mart Perşembe günü saat 10.59 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Atakaş Hatayspor maçının biletleri, 17 Mart Perşembe günü saat 11.00'de genel satışa sunulacaktır.TFF Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacaktır.Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.Biletler, Vodafone Park Gazi-Engelli Tribünü kapasitesiyle sınırlı olduğundan yarın (16 Mart) saat 11.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.Gazi-Engelli Tribünü biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.* Gazi taraftarlarımızın, engelli talep formunun "Engellilik Oranı" bölümüne gazi olduklarını belirtmek için "Gazi" yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.** Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 10 Mart 2022 tarihli toplantısında; 7 Mart 2022 tarihinde Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Medipol Başakşehir karşılaşmasını SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115 ve 116 bloklarında seyreden taraftarların Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Atakaş Hatayspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.Kategori 1: 165TLKategori 2: 150TLKategori 3: 130TLKategori 4: 125TLKategori 5: 110TLKategori 6: 100TLKategori 7: 70TLKategori 8: 65TLVIP 101-126: 600TL