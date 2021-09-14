Beşiktaş gol yemiyor: Avrupa'da zirvede

Lider Beşiktaş, savunması ile Avrupa'da zirveye çıktı. Siyah beyazlılar bu sezon ligde hiç gol yemezken Fransız Nice ile birlikte Avrupa'da en az iki hafta oynanan ligler arasında gol yemeyen iki ekipten biri oldu.Sezona da fırtına gibi başlayan Sergen Yalçın'ın talebeleri 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 7 kez ağları sarstı ve hiç gol yemedi. İlk haftası oynanan Yunanistan ligi dışında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, İskoçya, Avusturya gibi üst düzey liglerde Beşiktaş ve Nice dışında gol yemeyen takım kalmadı.Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu da performansı ile bu başarıda büyük rol oynarken ceza sahası içinden iki, ceza sahası dışından iki olmak üzere toplam 4 net kurtarışa imzasını attı.%100'lük kurtarış başarısına ulaşan 20 yaşındaki file bekçisi, 29 Ocak 2020'de Sergen Yalçın göreve geldiğinde 50 bin Euro olan piyasa değerini de 5 milyon 500 bin Euro'ya yükseltti.