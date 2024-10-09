Beşiktaş, GEAS Basket'e konuk oluyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ilk maçında perşembe GEAS Basket'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, GEAS Basket'e konuk oluyor
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09 Ekim 2024 11:55
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu ilk haftasında Beşiktaş, perşembe günü İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.

İtalya'nın Castellanza kasabasındaki Borsani Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Turnuvaya galibiyetle başlama hedefindeki siyah-beyazlılar, K Grubu'nda GEAS Basket'in yanı sıra Portekiz'den Benfica ve Belçika'dan Basket Namur Capitale ile mücadele edecek.

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