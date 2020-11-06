SERGEN YALÇIN KAZANAN 11'İ BOZMADI

MAÇA KONTROLLÜ BAŞLADILAR

CYLE LARIN VURDU, DİREKTE PATLADI

MAÇIN İLK GOLÜ KEVIN MIRALLAS'TAN

BEŞİKTAŞ GOL ARARKEN 10 KİŞİ KALDI

ROSIER ORTALADI, LARIN GOLÜ ATTI

GAZİANTEP'İN CEVABI GECİKMEDİ

KULÜBELER ARASI TARTIŞMA

KENAN ÖZER SKORU BELİRLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 2-1'lik skorla kazandı.Gaziantep, 44. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle öne geçti. Bu golde önce yan hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı verildi.Beşiktaş, 55. dakikada Ersin Destanoğlu'nun ceza sahası dışında Muhammet Demir'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen 61. dakikada Valentin Rosier'in asisti ve Cyle Larin'in golüyle skoru eşitledi.Gaziantep, 2 dakika sonra Muhammet Demir ile tekrar öne geçti. Kenan Özer, 90+8. dakikada maçın skorunu belirledi.Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Gaziantep, puanını 11'e yükseltti. İki haftalık galibiyet serisi sonlanan Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.Gaziantep, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise milli aradan sonra Başakşehir ile evinde karşılaşacak.Sergen Yalçın, takımını mücadeleye 4-1-4-1 formatıyla başlattı. Kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, önlerinde Atiba, orta sahanın ortasında Oğuzhan ve Dorukhan, sağda Ghezzal, solda Larin, önde ise Aboubakar yer aldı.Gaziantep ise 3-5-2 ile maça başladı. Kalede Günay, stoperde Djibolodji, Kana-Biyik ve Tosca, beklerde Tosca ve Oğuz Ceylan, orta sahada Vetrih, Maxim, Mirallas, ileride ise Muhammet Demir ve Dicko görev aldı.Beşiktaş'ta soğuk algınlığı semptomları olan Necip son anda maç kadrosuna alınmazken, Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef ise yedekler arasında yer aldı.Gaziantep'te Andre, Beşiktaş'ta ise Necip, Hasic, Nkoudou ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.Mücadeleye Beşiktaş, oyunun kontrolünü alarak başladı. Geride 5'li bir savunma hattıyla kalan Gaziantep ise kontrataklarla hücum etmeye çalıştı. İki takımın ilk dakikalardaki pas hatası ve tedbirli oyunu nedeniyle pozisyon yaşanmadı.Mücadelenin 17. dakikasında Beşiktaş stoperi Welinton, sakatlandığı için kenara geldi ve yerine Francisco Montero dahil oldu.21. dakikada Gaziantep tarafı, Dicko ve Ersin arasındaki pozisyon için kırmızı kart beklese de hakem Yaşar Kemal Uğurlu Beşiktaş kalecisine faul yapıldığı kararını verdi.Beşiktaş'ın kontrolünde ama pozisyonsuz geçen dakikaların ardından Gaziantep, 36. dakikada Nouha Dicko'nun ortasıyla gole yaklaştı ama Ersin başarılı müdahalesiyle gole izin vermedi. Beşiktaş ise 39. dakikada Cyle Larin ile gole yaklaştı. Atiba Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Cyle Larin'in, ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geldi.Gaziantep, 44. dakikada maçın ilk golünü attı.Sağ kanatta topla buluşan Nouha Dicko, Montero'dan sıyrılarak hızla ceza alanına girdi ve pasını Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet Demir'in altıpas gerisinden gelişine yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu çeldi. Seken topu önünde bulan Kevin Mirallas arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayan Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yapılan VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı.Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep'in üstünlüğüyle 1-0 sona erdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gidişatı değiştirmek için devrede Dorukhan ile Oğuzhan'ı kenara aldı ve Josef ile Mensah'ı oyuna sürdü.Beşiktaş, eşitliği sağlamak için Gaziantep kalesini abluka altına almışken, yaşanan bir kontratak sonucu 10 kişi kaldı.Hızlı gelişen atağı önlemek için kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nun, Muhammet Demir'e ceza yayı içerisinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kenara alınırken yerine genç kaleci Utku Yuvakuran oyuna dahil oldu.Beşiktaş, 10 kişi kalmışken skoru eşitlemeyi başardı.61. dakikada Atiba Hutchinson'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Valentin Rosier'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cyle Larin, sağ ayağının dışıyla gelişine yaptığı vuruşla Günay Güvenç'in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Gaziantep, bu gole 2 dakika sonra cevap verek tekrar öne geçti.Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Muhammet Demir, Domagoj Vida'dan sıyrılarak altıpas içine girdi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Utku Yuvakuran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oyuncu değişikliğini Cyle Larin'i oyundan alıp yerine Güven Yalçın'ı alarak kullandı.73. dakikada kulübeler arası yaşanan tartışma nedeniyle Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica ve tercümanı ile Beşiktaş antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.Oyunda tempo son dakikalarda giderek düşerken, Beşiktaş eksik olmasına rağmen beraberlik golü aradı. Gaziantep'in 5'li savunması ile pozisyona izin vermedi.Sık sık kontrataklar düzenleyen Gaziantep, 90+8. dakikada Kenan Özer ile 3-1'lik skor ile galibiyete ulaştı.27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.: Kalyon: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih (90+6 Furkan Soyalp), Maxim (90+6 Güray Vural), Mirallas (90+6 Jefferson), Muhammet Demir(Dk. 82 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer): Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal (Dk. 58 Utku Yuvakıran), Dorukhan Toköz (Dk. 46 Josef de Souza), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Mensah), Larin (Dk. 71 Güven Yalçın), AboubakarDk. 44 Mirallas, Dk. 64 Muhammet Demir, Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 61 Larin (Beşiktaş)Dk. 55 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)Dk. 24 Dicko, Dk. 90+1 Mirallas (Gaziantep FK) Dk. 90+3 Rosier (Beşiktaş)