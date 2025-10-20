20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Beşiktaş Gain, Almanya'da ratiopharm Ulm'a konuk olacak

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında 21 Ekim Salı günü Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine konuk olacak.

calendar 20 Ekim 2025 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Gain, Almanya'da ratiopharm Ulm'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu dördüncü haftasında 21 Ekim Salı günü Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Alman ekibi ratiopharm Ulm ise 3 haftayı da yenilgisiz geçti.

Beşiktaş GAİN grubunda 3. sırada yer alırken, Almanya temsilcisi 2. basamakta bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.