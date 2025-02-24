Beşiktaş Franculino Dju için ısrarcı!

Danimarka ekibi Midtjylland'ın golcüsü Franculino Dju için yaptığı teklifi reddedilen Beşiktaş, yaz transfer döneminde genç yıldız için bir kez daha girişimde bulunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş Franculino Dju için ısrarcı!
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24 Şubat 2025 08:09
Son güncelleme 24 Şubat 2025 08:10

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmeyi planlayan yönetim, teknik direktör Solskjaer'in raporu doğrultusunda kolları sıvadı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Midtjylland forması giyen 20 yaşındaki santrfor Franculino Dju'yu transfer etmek istiyor.

SORUNU DJU İLE ÇÖZMEK İSTİYOR

Senelik 6 milyon euro kazanan ve formunda büyük bir düşüş yaşanan Ciro İmmobile ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, 20 yaşındaki Franculino Dju ile golcü sorununu çözmek istiyor.

AVRUPA'DA BİRÇOK KULÜBÜN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Hem Midtjylland'da hem Gine Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çeken Dju, kariyerinde tüm kulvarlarda 42 gol attı.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Beşiktaş, bu rekabette avantaj sağlamak için oyuncunun transferini önümüzdeki yaz döneminde gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalarına başladı.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon Midtjylland forması ile 26 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 


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