Beşiktaş Franculino Dju için ısrarcı!

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmeyi planlayan yönetim, teknik direktör Solskjaer'in raporu doğrultusunda kolları sıvadı.



Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Midtjylland forması giyen 20 yaşındaki santrfor Franculino Dju'yu transfer etmek istiyor.



SORUNU DJU İLE ÇÖZMEK İSTİYOR



Senelik 6 milyon euro kazanan ve formunda büyük bir düşüş yaşanan Ciro İmmobile ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, 20 yaşındaki Franculino Dju ile golcü sorununu çözmek istiyor.



AVRUPA'DA BİRÇOK KULÜBÜN İLGİSİNİ ÇEKTİ



Hem Midtjylland'da hem Gine Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çeken Dju, kariyerinde tüm kulvarlarda 42 gol attı.



ÇALIŞMALARA BAŞLANDI



Beşiktaş, bu rekabette avantaj sağlamak için oyuncunun transferini önümüzdeki yaz döneminde gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalarına başladı.



PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon Midtjylland forması ile 26 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



