Beşiktaş final şansını kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL'ye deplasmanda 89-63 mağlup oldu ve Avrupa'da final şansını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş final şansını kaybetti!
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03 Nisan 2024 22:46
Son güncelleme 03 Nisan 2024 23:52
BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü maçında Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına deplasmanda 89-63 yenilen Beşiktaş Emlakjet, seriyi 2-1 kaybederek elendi.

Ekinox Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 44-41 üstünlükle girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Üçüncü periyodu 65-59 önde tamamlayan Fransa ekibi, son çeyrekte 4 sayı üretebilen Beşiktaş Emlakjet karşısında mücadeleyi 26 sayı farkla 89-63 kazandı.

İlk karşılaşmada 86-74 galip gelen Mincidelice JL Bourg, ikinci maçta Beşiktaş Emlakjet'e 82-71 yenildi. Üçüncü mücadeleyi ise 89-63'lük skorla kazanan Fransa temsilcisi, seriyi 2-1 kazanarak finale kaldı.

Mincidelice JL Bourg, finalde bir diğer Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

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