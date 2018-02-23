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Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinde golleri yabancılar atıyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemdeki maçlarda gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti. Rekabetteki son 30 maçta filelere giden toplam 81 golden 60'ında yabancıların imzası bulunuyor

Kaynak: AA
Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinde golleri yabancılar atıyor
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23 Şubat 2018 12:53
Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

İki takımın son 30 randevusunda filelere giden toplam 81 golden 60'ında yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 24'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 resmi maçta Fenerbahçe'nin 48 golünden 37'sini, Beşiktaş'ın ise 33 golünden 23'ünü yabancı futbolcuları kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte yerli oyuncular, son 30 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayabilirken, Beşiktaş'ta Türk futbolcular, söz konusu maçlarda fileleri 8 defa havalandırabildi.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

- Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 30 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1), Aboubakar (1), Babel (1).

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

- Fenerbahçe'nin golleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 30 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1), Giuliano (1), Janssen (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

- Niang her iki takımda da gol sevinci yaşadı

Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

- Kuyt iki kaleye de gol attı

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

- Maçlar ve goller

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 30 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

Tarih  Organizasyon  Stat Sonuç (BJK-FB)  Goller
 11.04.2007  Türkiye Kupası   BJK İnönü   1-0   Bobo
 26.04.2007 Türkiye Kupası   FB Şükrü Saracoğlu   1-1   Nobre (BJK), Tümer Metin (FB)  
 05.05.2007  Süper Lig   BJK İnönü   0-1   Kezman 
 05.08.2007  TFF Süper Kupa  Köln Rhein Energie  1-2  Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB) 
 03.11.2007  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  1-2 Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB)  
 29.03.2008  Süper Lig  BJK İnönü  1-2   Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB) 
 29.11.2008   Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  1-2   Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB) 
 03.05.2009  Süper Lig BJK İnönü    1-2   Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB)
 13.05.2009  Türkiye Kupası  İzmir Atatürk  4-2   Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB)
 02.08.2009  TFF Süper Kupa  Atatürk Olimpiyat  0-2   Alex (2) 
 21.11.2009  Süper Lig  BJK İnönü  3-0   Fink, Bobo, Uğur İnceman 
 18.04.2010  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  0-1   Alex 
 19.09.2010   Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  1-1   Guti (BJK), Niang (FB)
 20.02.2011  Süper Lig  BJK İnönü  2-4  Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB)
 
 27.10.2011  Süper Lig  BJK İnönü  2-2  Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB)
 05.02.2012  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  0-2   Yobo, Sow
 29.04.2012  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  1-2   Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB)
 03.05.2012  Süper Lig  BJK İnönü  1-0    Almeida 
 07.10.2012  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  0-3   Sow, Gökhan Gönül (2)
 03.03.2013  Süper Lig  BJK İnönü  3-2   Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB) 
 30.11.2013  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  3-3   Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB)
 20.04.2014  Süper Lig  Atatürk Olimpiyat  1-1   Sow (FB), Motta (BJK)
 02.11.2014  Süper Lig  Atatürk Olimpiyat  0-2   Emenike, Sow
 22.03.2015  Süper Lig  FB Şükrü Saracoğlu  0-1   Sow 
 27.09.2015  Süper Lig  Atatürk Olimpiyat  3-2    Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB)
 29.02.2016  Süper Lig  Ülker   0-2   Volkan Şen, Nani
 03.12.2016  Süper Lig  Ülker   0-0  -
 05.02.2017  Türkiye Kupası  Vodafone Park  0-1  Van Persie (FB) 
 07.05.2017  Süper Lig  Vodafone Park  1-1  Aboubakar (BJK), Marcelo (kk) (FB)
 23.09.2017  Süper Lig  Ülker  1-2  Giuliano, Janssen (FB), Babel (BJK) 
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