Beşiktaş evinde zorlanmadı

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 22-16 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, parkeden 44-28 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş, 11. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan siyah-beyazlılar, namağlup liderliğini devam ettirdi. Spor Toto ise 4. kez mağlup oldu.



