Beşiktaş evinde zorlanmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde Spor Toto'yu 44-28 ile geçti ve 11. galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş evinde zorlanmadı
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07 Aralık 2024 17:04
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Spor Toto'yu 44-28 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 22-16 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, parkeden 44-28 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş, 11. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan siyah-beyazlılar, namağlup liderliğini devam ettirdi. Spor Toto ise 4. kez mağlup oldu.

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