Beşiktaş, eski futbolcusu Recep Adanır'ı andı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Recep Adanır'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.Beşiktaş'a 1950'de transfer olan Recep Adanır, 10 yıl giydiği siyah-beyazlı formayla bir Türkiye birinciliği, iki Federasyon Kupası ve 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşadı.1929'da doğan Recep Adanır, 2017'de vefat etmişti.