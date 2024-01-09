Beşiktaş Emlakjet, İtalya deplasmanında

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Emlakjet, İtalya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 14:58
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 14. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, çarşamba günü İtalyan takımı Umana Reyer'in konuğu olacak.

Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 9'unda mağlup ayrılan İtalyan ekibi ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 5. haftada İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet 74-68 kazanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery