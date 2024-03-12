Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da yarı final için parkeye çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde 13 Mart Çarşamba günü İsrail'in Hapoel Shlomo ekibiyle karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da yarı final için parkeye çıkıyor
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12 Mart 2024 15:40
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde 13 Mart Çarşamba gübü İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Hapoel Shlomo ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

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