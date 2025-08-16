Beşiktaş, defansta sıkıntılar yaşıyor

savunması, sezona kötü başladı.



Siyah-beyazlılar, ilk 4 resmi karşılaşmada tam 9 gole engel olamadı.



Shakhtar'dan iki maçta 6 gol yiyen Kartal, St. Patrick's karşısında da 3 kez ağları düşürdü.



STOPER İHTİYAÇ



Bu durum defansa takviye konusunu alevlendirdi.

Paulista ve

Uduokhai sezona iyi

başlamadı ve stoper

gerekliliği ortaya

çıktı.