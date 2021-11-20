Beşiktaş çıkmazda: 13 maçta 9 yenilgi!

Beşiktaş'ın son 13 maçı



❌1-2 Dortmund

✅3-2 Antalyaspor

⭕3-3 Adana Demirspor

❌1-2 Altay

❌0-2 Ajax

✅2-1 Sivasspor

❌2-3 Başakşehir

❌1-4 Sporting

✅2-1 Galatasaray

❌0-1 Hatayspor

❌0-4 Sporting

❌1-2 Trabzonspor

❌0-2 Alanyaspor pic.twitter.com/leKyoIBBB8



— Sporx (@sporx) November 20, 2021

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'de 9 yıl aranın ardından ilk kez üst üste 3 yenilgi alırken son 13 maçtaki 9. yenilgisiyle de dikkat çekti.11 Eylül'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki süreçte çıktığı 13 maçta bir türlü istediği seri galibiyetleri alamadı. Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Antalyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti.Evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ardından Altay deplasmanında 2-1 kaybetti. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş, 2-0 yenildi.Sivasspor'u Vodafone Park'ta 2-1 yenerek morallenen Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 kaybederek tekrar kaybetti. Evinde Sporting'e 4-1 kaybeden Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar moral depoladı.Beşiktaş, derbi sonrası ligde oynadığı Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında yenilirken, Lizbon'a da deplasmanda 4-0 kaybetti.