Beşiktaş çıkmazda: 13 maçta 9 yenilgi!

Beşiktaş, son 13 resmi maçta 9 yenilgi aldı ve 3 kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş çıkmazda: 13 maçta 9 yenilgi!
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20 Kasım 2021 22:30
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'de 9 yıl aranın ardından ilk kez üst üste 3 yenilgi alırken son 13 maçtaki 9. yenilgisiyle de dikkat çekti.

11 Eylül'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki süreçte çıktığı 13 maçta bir türlü istediği seri galibiyetleri alamadı. Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Antalyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

Evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ardından Altay deplasmanında 2-1 kaybetti. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş, 2-0 yenildi.

Sivasspor'u Vodafone Park'ta 2-1 yenerek morallenen Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 kaybederek tekrar kaybetti. Evinde Sporting'e 4-1 kaybeden Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar moral depoladı.

Beşiktaş, derbi sonrası ligde oynadığı Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında yenilirken, Lizbon'a da deplasmanda 4-0 kaybetti.


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