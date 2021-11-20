Beşiktaş çıkmazda: 13 maçta 9 yenilgi!

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'de 9 yıl aranın ardından ilk kez üst üste 3 yenilgi alırken son 13 maçtaki 9. yenilgisiyle de dikkat çekti.
11 Eylül'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki süreçte çıktığı 13 maçta bir türlü istediği seri galibiyetleri alamadı. Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Antalyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ardından Altay deplasmanında 2-1 kaybetti. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş, 2-0 yenildi.
Sivasspor'u Vodafone Park'ta 2-1 yenerek morallenen Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 kaybederek tekrar kaybetti. Evinde Sporting'e 4-1 kaybeden Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar moral depoladı.
Beşiktaş, derbi sonrası ligde oynadığı Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında yenilirken, Lizbon'a da deplasmanda 4-0 kaybetti.
11 Eylül'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sonraki süreçte çıktığı 13 maçta bir türlü istediği seri galibiyetleri alamadı. Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Antalyaspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ardından Altay deplasmanında 2-1 kaybetti. Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş, 2-0 yenildi.
Sivasspor'u Vodafone Park'ta 2-1 yenerek morallenen Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 kaybederek tekrar kaybetti. Evinde Sporting'e 4-1 kaybeden Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar moral depoladı.
Beşiktaş, derbi sonrası ligde oynadığı Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında yenilirken, Lizbon'a da deplasmanda 4-0 kaybetti.
Beşiktaş'ın son 13 maçı
❌1-2 Dortmund
✅3-2 Antalyaspor
⭕3-3 Adana Demirspor
❌1-2 Altay
❌0-2 Ajax
✅2-1 Sivasspor
❌2-3 Başakşehir
❌1-4 Sporting
✅2-1 Galatasaray
❌0-1 Hatayspor
❌0-4 Sporting
❌1-2 Trabzonspor
❌0-2 Alanyaspor pic.twitter.com/leKyoIBBB8
— Sporx (@sporx) November 20, 2021