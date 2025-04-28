Beşiktaş CEO'su Aygün: 'Sermaye artışıyla birlikte artı özkaynağa geçiyoruz'

Beşiktaş JK CEO'su Seçil Aygün, CNBC-e'ye verdiği röportajda, kulübün finansal yapısını güçlendirmek ve UEFA kupalarına katılım şartlarını yerine getirebilmek için gerçekleştirecekleri sermaye artışının kritik rolünü anlattı. Aygün, Beşiktaş'ın gelir yapısından stadyum projelerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş JK CEO'su Seçil Aygün, kulübün mali yapısını güçlendirmek için yapılacak olan sermaye artışının hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Aygün, "Sermaye artırımı bizim için çok kritik. Bu adımla mali bünyemizi güçlendiriyoruz. Bankalar Birliği ile bir anlaşmamız yok, sadece 3 bankadan oluşan bir konsorsiyum kredimiz var" dedi.



Şirket gelirlerine değinen Aygün, Beşiktaş'ın yaklaşık 100 milyon Euro yıllık gelir ürettiğini, buna karşılık 25 milyon Euro civarında faaliyet gideri olduğunu belirtti. "Borç yükü ortadan kalktığında, 75 milyon Euro gibi bir kaynakla takım çok rahat finanse edilebilir" diyen Aygün, sermaye artışıyla birlikte artı özkaynağa geçeceklerini ve hedefin pozitifte kalmak olduğunu ifade etti.



UEFA ile uyum, sermaye artışıyla sağlanacak



Beşiktaş'ın Avrupa hedeflerine de değinen Aygün, UEFA'nın öz kaynak şartını hatırlatarak, "Türk futbolu olarak sektörün öz kaynakları eksi 800 milyon Euro seviyesinde. Beşiktaş olarak biz de bu tablonun içindeyiz. 31 Mayıs 2024 itibarıyla bizim öz kaynaklarımız eksi 3 milyar lira. Sermaye artışıyla öz kaynaklarımızı pozitife çevirmek zorundayız" dedi.



Aygün, Ağustos 2022'de UEFA ile imzalanan finansal uyum sözleşmesinden de bu adımla çıkacaklarını belirterek, "Bu sermaye artışı, UEFA kupalarına katılımımız için kritik bir dönüm noktası olacak. Bir taşla 3-4 kuş birden vuruyoruz" ifadelerini kullandı.



Stadyum ve yeni projelerle gelir artışı hedefi: Stadyumdan beklenti 10 milyon dolar



Beşiktaş yönetimi, sadece mali yapıyı güçlendirmekle kalmayıp yeni projelerle gelir kaynaklarını da çeşitlendirmek istiyor. Stadyum projelerine dikkat çeken Seçil Aygün, Tüpraş Stadyumu'nun potansiyelinin tam anlamıyla kullanılmadığını belirtti. "Stadı 365 gün yaşanabilir ve gelir getirebilir bir hale getirmek için projeler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle deniz tarafında maç günleri dışında da her gün konserler ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.



Yaz konserleri için ciddi bir hazırlık yapıldığını belirten Aygün, stadın çim yapısının etkinliklere uygun hale getirildiğini, yaz ve kış ayrımı olmadan yılda 8 bin kişilik kapasiteye sahip etkinlikler düzenlenebileceğini vurguladı. Aygün, bu projeler sayesinde stadyumdan ilk senede 10 milyon dolarlık net gelir beklediklerini söyledi.



Kartal Yuvası için ise iş ortaklığı veya halka arz gibi yeni gelir modelleri gündemde. Aygün, taraftarlara daha cazip ve tatmin edici ürünlerle ulaşmak istediklerini de sözlerine ekledi.



"Finansal yapımızı sıfırlamak için çalışıyoruz"



Aygün, sermaye artışıyla tüm sorunların bir anda sıfırlanmayacağını da belirtti. Başta gayrimenkul projeleri olmak üzere, ek finansman kaynakları yaratacak çalışmalara hız verildiğini ifade etti. SuperApp projesinin başarılı ilerlediğini ancak daha fazla nakit ve gelir yaratılması gerektiğini vurguladı.



Beşiktaş yönetimi, kısa vadede sermaye artışıyla öz kaynaklarını pozitife çevirip UEFA arenasında daha güçlü bir şekilde yer almayı, orta vadede ise stadyum ve yan projelerle sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı hedefliyor. (CNBC-E)



