Beşiktaş, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob Holding'de bu sefer mutlu sona çok yakın.
Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı.
AVANTAJI ELİNE ALDI
Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti. Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda.
SÜRE ALABİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR
Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.
İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.
Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı.
AVANTAJI ELİNE ALDI
Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti. Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda.
SÜRE ALABİLECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR
Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.
İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.