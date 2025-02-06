Beşiktaş, Breivik için teklif yaptı!

Yeni bir meydan okuma adına Beşiktaş'a sıcak bakan Emil Breivik için Molde'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde yapıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Breivik için teklif yaptı!
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06 Şubat 2025 09:26
Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour'u gönderen ve elinde 3 orta saha kalan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Listesine Molde forması giyen Emil Breivik'i dahil eden siyah-beyazlı takım, oyuncunun kulübüyle temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Norveç dışında başka bir ülkede forma giymeyen Breivik, yeni bir meydan okuma adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, Norveç'te geride kalan sezonda 46 maçta 5 gol, 10 asist kaydetti. Bu sezon ise Avrupa kupasında 12 maçta 1 gol 1 asistle mücadele etti.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Molde'nin altyapısından yetişen Emil Breivik, sadece 1 kez Noveç U21 Milli Takımı'nda forma giydi. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan futbolcunun ulaştığı en yüksek değer ise 4 milyon Euro. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

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