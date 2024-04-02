Beşiktaş BOA şampiyonluk için parkede

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde London Lions'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş BOA şampiyonluk için parkede
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02 Nisan 2024 13:07
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında 3 Nisan Çarşamba (yarın) İngiltere'nin London Lions ekibini konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar yarı finalde İspanyol Spar Girona'yı elerken, London Lions ise İtalyan ekibi Umana Reyer Venice'i turnuva dışında bırakarak final biletini aldı.

Final eşleşmesinin rövanşı 10 Nisan Çarşamba günü, başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak.

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