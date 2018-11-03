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Beşiktaş, Arel deplasmanından mutlu ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u seyircisiz oynanan karşılaşmada 79-69 yendi.

Kaynak: AA
Beşiktaş, Arel deplasmanından mutlu ayrıldı
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03 Kasım 2018 15:32
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u seyircisiz oynanan karşılaşmada 79-69 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-2 üstün bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde Kenan Sipahi'yle hücumda etkili olan siyah-beyazlılar, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında ilk periyodu 20-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında da iyi savunma yapan Beşiktaş Sompo Japan, Can Maxim Mutaf'ın sayılarıyla 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 16-25. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, faul hakkını erken dolduran konuk ekip karşısında serbest atışlardan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı eritti: 28-29. Siyah-beyazlılar, ev sahibi ekip önünde Benzing'in üç sayılık basketleriyle 18. dakikada farkı yeniden 9 sayıya çıkardı: 28-37. Beşiktaş Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 40-34 üstün girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Japan, Rich'in ürettiği sayılarla 24. dakikada farkı 11'e (49-38) çıkardı. Ev sahibi ekip, peş peşe top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında çeyreğin bitimine 53 saniye kala bir kez daha farkı kapatmayı başardı: 52-55. Son anlarda Alexander'la serbest atıştan sayı bulan Beşiktaş Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un Berkay Candan ile üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği baskete rağmen final periyoduna 56-55 önde gitti.

Son çeyrek tempolu başladı. Beşiktaş Sompo Japan, hücumda temposunu kaybeden ve arka arkaya top kayıpları yapan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında 35. dakikada farkı tekrar açtı: 59-70. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 79-69 kazandı.

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