Beşiktaş, araya moralli girdi

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, milli araya oldukça moralli girdi.



5 maç üst üste kazandıktan sonra şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan siyah beyazlılar, bir anda arka arkaya 3 maçta 7 puan kaybedince Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşmüştü. Sonrasında yeniden toparlanma sürecine giren Şenol Güneş'in öğrencileri, sırasıyla MKE Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve Fenerbahçe derbisi öncesi rakibine gözdağı verdi.



ABOUBAKAR YÜKSELİŞE GEÇTİ



Bu galibiyet serisinde hiç şüphesiz en büyük pay Vincent Aboubakar'ın.



Beşiktaş'a 3. kez transfer olan Kamerunlu golcü, oyun ritmini bulamadığı dört maçı boş geçtikten sonra Ankaragücü maçıyla gollerini sıralamaya başladı. Başkent ekibine karşı 2. golü atarak galibiyeti garantileyen Aboubakar, Başakşehir maçında önce takımını öne geçiren golü attı. Ardından Başakşehir'in Beşiktaş'ı bunaltmaya başladığı dakikalarda Masuaku'ya asist yapan Kamerunlu yıldız, siyah beyazlıların kazandığı 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Dün akşam da skor 1-0 iken jeneriklik bir golle skoru 2-0'a taşıyan Aboubakar izleyenleri adeta mest etti.



CENK TOSUN BİLDİĞİNİZ GİBİ



Aboubakar'ın yükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı yadsınamaz derecede çok büyük. Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk, Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı. Dün akşam attığı ilk golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkartan Cenk'in 2 de asisti bulunuyor. Milli golcü ayrıca Beşiktaş ile toplamda 172 maça çıkarken dün akşam 80. golünü attı ve Beşiktaş tarihinin en golcü 10 futbolcusu arasında yer aldı.



GHEZZAL 'BEN BURADAYIM' MESAJI VERDİ



Beşiktaş hücumlarında son iki sezondur çok önemli bir konuma sahip olan Rachid Ghezzal'ın da, uzun bir aradan sonra sorunsuz bir şekilde maçı tamamlaması, hem taraftarları, hem Şenol Güneş'i, hem de takım arkadaşlarını çok mutlu etti.



Ayağında yaşadığı sakatlığın çok uzaması ve tam iyileşti denilen anda adale sakatlığı yaşaması, Ghezzal'ın 5 ay takımdan uzak kalmasına sebep olmuştu. 5 aydan sonra dün onbirde sahaya çıkan Cezayirli yıldız oyuncu sahalara asistle döndü ve 'ben buradayım' mesajı verdi.



Teknik direktör Şenol Güneş'in Aboubakar, Cenk ve Ghezzal'dan oluşan hücum üçlüsünü bundan sonra ceza veya sakatlık olmadığı sürece bozması beklenmiyor. Ayrıca çok önemli Fenerbahçe derbisi öncesinde bu hücum üçlüsünün form tutması da teknik heyet ve taraftarları en çok sevindiren gelişme oldu.





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