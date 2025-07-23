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Beşiktaş aradığını yeniden Benfica'da buldu

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını yeniden Benfica'ya çevirdi ve Florentino Luis'i gündemine aldı.

calendar 23 Temmuz 2025 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 13:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş aradığını yeniden Benfica'da buldu
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Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta yeni transfer hedefi, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes ve Joao Mario gibi isimlerin eski takımı Benfica'dan.

GÜNDEM FLORENTINO LUIS


Orkun Kökçü transferini tamamlayan Beşiktaş, kiralık formülü ile Florentino Luis'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, orta sahada görev alan oyuncu ile yakından ilgileniyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Bu doğrultuda Serdal Adalı yönetimi ile Benfica arasında resmi temaslar başladı.

Yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş, oyuncunun bonservisini almak yerine kiralık yöntemine daha sıcak bakıyor.

SOLSKAJER AŞIRI İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu izlediği ve beğendiği edinilen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Luis geçtiğimiz sezonda toplam 45 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

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