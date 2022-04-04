Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 65 TL ile 700 TL arasında değişiyor.



İşte resmi siteden yapılan açıklama;



"Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.



Karşılaşmanın biletleri, yarın (5 Nisan) saat 11.00'de satışa sunulacak.



Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.



Bilet Alımı



- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.



- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.



- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.



- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.



Öncelikli Satın Alım Hakkı



2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 5 Nisan Salı günü saat 11.00 ile 6 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri, 6 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışa sunulacaktır.



Deplasman Tribünü



TFF Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacaktır.



Gazi-Engelli Tribün Bilet Talebi



Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.



Biletler, Vodafone Park Gazi-Engelli Tribünü kapasitesiyle sınırlı olduğundan yarın (5 Nisan) saat 11.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.



Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.



* Gazi taraftarlarımızın engelli talep formunun "Engellilik Oranı" bölümüne gazi olduklarını belirtmek için "Gazi" yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.



** Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.



12 yaş sınırı ve HES kodu sorgulaması kaldırılmıştır.



0-6 yaş arası çocuklar stada ücretsiz giriş yapabilir.



BİLET FİYATLARI



Kategori 1: 165TL

Kategori 2: 150TL

Kategori 3: 130TL

Kategori 4: 125TL

Kategori 5: 110TL

Kategori 6: 100TL

Kategori 7: 70TL

Kategori 8: 65TL

VIP 101-126: 600TL

VIP 100: 700TL"





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