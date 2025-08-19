19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Beşiktaş'a yerli golcü: Deniz Gül

Beşiktaş, Porto'da oynayan Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

19 Ağustos 2025 14:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a yerli golcü: Deniz Gül
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor rotasyonunu geliştirmek istiyor.

Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye kiralayan Beşiktaş yönetimi, bu kapsamda Porto'da oynayan Deniz Gül'ü transfer listesinin başına aldı.

Serdal Adalı yönetiminin 21 yaşındaki futbolcu için kısa sürede Portekiz kulubü ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

PERFORMANSI

Deniz Gül geçtiğimiz sezonda Porto ile 24 maça çıktı ve 2 defa gol sevinci yaşadı.

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
