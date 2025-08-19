Beşiktaş'a yerli golcü: Deniz Gül

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor rotasyonunu geliştirmek istiyor.
Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye kiralayan Beşiktaş yönetimi, bu kapsamda Porto'da oynayan Deniz Gül'ü transfer listesinin başına aldı.
Serdal Adalı yönetiminin 21 yaşındaki futbolcu için kısa sürede Portekiz kulubü ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
PERFORMANSI
Deniz Gül geçtiğimiz sezonda Porto ile 24 maça çıktı ve 2 defa gol sevinci yaşadı.
