Beşiktaş Fibabanka, Lega Basket Virtus Pallacanestro Bologna'da forma giyen Ante Zizic ile ilgileniyor.



Andrea Calzoni'nin haberine göre Beşiktaş ile Ante Zizic arasındaki görüşmeler devam ediyor.



Lega Basket Virtus Pallacanestro'dan ayrılmaya hazırlanan oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğu biliniyor.



