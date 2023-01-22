Beşiktaş'a üç kötü haber!

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta üç isim cezalı duruma düştü.



Siyah-beyazlılarda önce Romain Saiss, 4. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Ardından Nathan Redmond, 33. dakikada sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Valentin Rosier ise uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



Beşiktaş'ta üç futbolcu da gelecek hafta forma giyemeyecek.



Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.





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