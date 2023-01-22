Beşiktaş'a üç kötü haber!

Beşiktaş'ta Romain Saiss, Nathan Redmond ve Valentin Rosier, Kayserispor maçındaki gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'a üç kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2023 16:07
Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta üç isim cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlılarda önce Romain Saiss, 4. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Ardından Nathan Redmond, 33. dakikada sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Valentin Rosier ise uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta üç futbolcu da gelecek hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ