Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı başaramadığı Luiz Felipe için kolları tekrar sıvıyor.
27 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan stoper Luiz Felipe'nin Suudi Arabistan macerası resmen olmasa da sona erdi.
OCAK AYI BEKLENİYOR
AI-Ittihad, tecrübeli stoperi kullanılabilecek yabancı oyuncular listesinden çıkardı ve sözleşmesini sonlandırmak için Ocak ayını bekliyor.
Bu gelişmenin ardından, eski takımı Real Betis'in oyuncuya bir teklif sunacağı konuşuluyor. Ancak Luiz Felipe'ye Napoli ve Juventus'un da ilgi gösterebileceği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ HAMLE YAPACAK
Beşiktaş'ın da Ocak ayında Luiz Felipe için bir hamle yapması gündemde. Siyah-beyazlıların başarılı futbolcuya resmi bir teklif yapacağı iddia ediliyor.
22 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Geçen sezon Real Betis'ten Al-Ittihad'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Luiz Felipe, Suudi ekibinden yıllık 10 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.
BU SEZON 1 MAÇ
23/24 sezonunda 31 maça çıkan Felipe, sakatlığı sebebiyle bu sezon yalnızca 1 maçta forma giydi.
27 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan stoper Luiz Felipe'nin Suudi Arabistan macerası resmen olmasa da sona erdi.
OCAK AYI BEKLENİYOR
AI-Ittihad, tecrübeli stoperi kullanılabilecek yabancı oyuncular listesinden çıkardı ve sözleşmesini sonlandırmak için Ocak ayını bekliyor.
Bu gelişmenin ardından, eski takımı Real Betis'in oyuncuya bir teklif sunacağı konuşuluyor. Ancak Luiz Felipe'ye Napoli ve Juventus'un da ilgi gösterebileceği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ HAMLE YAPACAK
Beşiktaş'ın da Ocak ayında Luiz Felipe için bir hamle yapması gündemde. Siyah-beyazlıların başarılı futbolcuya resmi bir teklif yapacağı iddia ediliyor.
22 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Geçen sezon Real Betis'ten Al-Ittihad'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Luiz Felipe, Suudi ekibinden yıllık 10 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor.
BU SEZON 1 MAÇ
23/24 sezonunda 31 maça çıkan Felipe, sakatlığı sebebiyle bu sezon yalnızca 1 maçta forma giydi.