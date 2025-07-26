Beşiktaş'a Rusya'dan stoper!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit'in yıldızını gözüne kestirdi.
RESMİ GÖRÜŞMELER
Siyah-beyazlı takım, Zenit forması giyen 21 yaşındaki stoper Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.
RUSLARIN BEKLENTİSİ
Zenit'in, Brezilyalı oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.
Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği öğrenildi.
RESMİ GÖRÜŞMELER
Siyah-beyazlı takım, Zenit forması giyen 21 yaşındaki stoper Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.
RUSLARIN BEKLENTİSİ
Zenit'in, Brezilyalı oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.
Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği öğrenildi.