Beşiktaş'a Roberto Pereyra transferinde kötü haber

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'a bir süredir kadrosuna katmak istediği Roberto Pereyra transferinde rakip çıktı. Brezilya Ligi ekibi Santos, Roberto Pereyra'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Roberto Pereyra transferinde kötü haber
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13 Ağustos 2023 19:43
Beşiktaş'a bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Roberto Pereyra transferinde kötü bir haber geldi. 

Brezilya basınında yer alan habere göre; Santos, Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Santos'un sunduğu teklifi kabul ettiği belirtilen haberde oyuncunun menajerinin bu transferi doğruladığı ifade edildi. 

Pereyra'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Brezilya ekibine imzayı atması bekleniyor.

PEREYRA'NIN RAKAMLARI 

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.

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