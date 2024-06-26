Beşiktaş'a Rafa Silva sonrası bir yıldız daha

Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Beşiktaş, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi ve transfer çalışmalarına hız verdi.
GÖZLER İKİNCİ YILDIZDA
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler ikinci imzaya çevrildi. Stoper hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i kadrosuna katacak.
Dünyaca ünlü yıldız ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Hummels'in son kararını vermesinin ardından transferi resmen duyuracak.
40 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER İKİNCİ YILDIZDA
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler ikinci imzaya çevrildi. Stoper hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i kadrosuna katacak.
Dünyaca ünlü yıldız ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Hummels'in son kararını vermesinin ardından transferi resmen duyuracak.
40 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.