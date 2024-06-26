Beşiktaş'a Rafa Silva sonrası bir yıldız daha

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels transferini açıklamaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'a Rafa Silva sonrası bir yıldız daha
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26 Haziran 2024 11:12
Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Beşiktaş, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi ve transfer çalışmalarına hız verdi.

GÖZLER İKİNCİ YILDIZDA

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler ikinci imzaya çevrildi. Stoper hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i kadrosuna katacak.



Dünyaca ünlü yıldız ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Hummels'in son kararını vermesinin ardından transferi resmen duyuracak.

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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