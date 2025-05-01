Sezon sonunda beklentilerin altında kalan İtalyan forveti Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, santrfor için rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Takvim'de yer alan habere göre; Yönetilm, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen forvet talebi sonrası Everton forması giyen Beto'yu gündemine aldı.



Siyah beyazlı kurmaylar ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunacak.



PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO



Tecrübeli futbolcunun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



PERFORMANSI



Bu sezon Ada ekibiyle 31 maça çıkan 1.94'lük golcü 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Portekiz asıllı Gineli golcü milli takım formasını da 4 kez giyip 1 gol kaydetti.



