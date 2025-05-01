Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü: Beto

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin ayrılığı sonrası forvet hattı için Everton'dan Beto'yu gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü: Beto
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01 Mayıs 2025 10:08
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 10:11

Sezon sonunda beklentilerin altında kalan İtalyan forveti Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, santrfor için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Takvim'de yer alan habere göre; Yönetilm, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen forvet talebi sonrası Everton forması giyen Beto'yu gündemine aldı.

Siyah beyazlı kurmaylar ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunacak.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Tecrübeli futbolcunun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Ada ekibiyle 31 maça çıkan 1.94'lük golcü 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Portekiz asıllı Gineli golcü milli takım formasını da 4 kez giyip 1 gol kaydetti. 

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