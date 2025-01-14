Beşiktaş'a Paul Onuachu piyangosu vurdu. Trabzonspor'da kiralık oynadıktan sonra kulübü Southampton'a dönen Nijeryalı, istenilen süreleri alamadı.
Juric ve Southampton yönetimi, Onuachu ile yolları ayırıp gelecek parayı yeni bir forvete yatırmayı böylece takımın ligde kalmasına yardım etmesini umuyor.
Sözcü'nün haberine göre; Nijeryalı oyuncu, santrfor transferi için araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerildi.
Siyah-beyazlılar da ocakta karşılarına çıkan bu fırsat transferine sıcak bakıyor.
ÖNCE KİRALIK FORMÜLÜ
Beşiktaş'tan Onuachu için Southampton'a sezon sonuna kadar kiralık teklif yapılabileceği ve sonrası için de zorunlu satın alma ile bir anlaşma zemini oluşturulabileceği kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetim, kasasından astronomik bir rakam çıkmadan bu transferi bitirmenin planlarını yapıyor.
Beşiktaş'a öneri: "Onuachu'yu ister misiniz?"
Southampton'un, yollarını ayırmak istediğ Paul Onuachu, Beşiktaş'a önerildi.
Son güncelleme 14 Ocak 2025 11:11
Beşiktaş'a Paul Onuachu piyangosu vurdu. Trabzonspor'da kiralık oynadıktan sonra kulübü Southampton'a dönen Nijeryalı, istenilen süreleri alamadı.
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